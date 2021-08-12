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İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:14
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:15
İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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