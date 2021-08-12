Fondaşlar Haçlı’ya militan devşiriyor

Alman ve İngiliz vakıflarının Türkiye’de para desteği vererek genç gazetecileri çekirdekten devşirdiği ortaya çıktı. Hasan Cemal’e ait Punto24 adlı karanlık oluşumu aparat olarak kullanan Friedrich Ebert Vakfı, Friedrich Naumann Vakfı ve Guardian Vakfı’nın genç gazetecileri yurtdışına götürüp uzun vadede kurşun askere dönüştürdüğü belirlendi.



Türkiye’nin her kritik virajında yalan içerikli yazı, yorum ve haberleriyle Haçlı ülkeleri adına içimizde beşinci kol faaliyeti yürüten fondaş gazetecilerin nasıl devşirildiğini gözler önüne seriyoruz.



Beyinleri yıkanıyor



Hasan Cemal’in bağımsız gazetecilik platformu kılıfıyla oluşturduğu Punto24 (P24) oluşumunun Alman, İngiliz, ABD ve Danimarkalı STK’larla birlikte genç gazetecileri ağına düşürüp yurtdışına götürdüğü, bu ülkelerde beyin yıkama faaliyetlerine tâbi tuttuğu, araştırma bursu diyerek de ceplerine para koyduğu ortaya çıktı. P24’ün çeşitli tarihlerde Alman Friedrich Ebert Vakfı, Friedrich Naumann Vakfı, İngiliz Guardian Vakfı ile BBC Media Action, ABD’li Poynter Institute ve Danimarka Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın para desteğiyle “Objective Araştırmacı Gazetecilik Programı”, “Bilme Hakkı Projesi”, “Çatışmalı Dönemlerde Gazetecilik”, “Geçmişle Yüzleşmek, İleriye Bakmak”, “İfade Özgürlüğünün Sınırı Var mı” gibi çalışmalar düzenlediği tespit edildi.



İngiltere’de gizli belgeleri ifşa suçundan baskın yiyen ve hakkında soruşturma yürütülen Guardian gazetesinin vakfının P24 ile Türkiye’de faaliyet yürütmesi dikkat çekti. Dış destekle fonlanan gazetecilere “İmam hatipler”, “cihadist hareketler”, “Türkiye’de yolsuzluk”, “17 Aralık süreci”, “kadın cinayetleri”, “Kanal İstanbul”, “LGBT”, “Kürt hareketi”, “bonzai” gibi konularda özel dosyalar hazırlatılarak gelecekteki pozisyonlarının temelinin atıldığı kaydedildi.



Devşirme gazeteciler



P24’ü aparat olarak kullanan Haçlı Batı’nın fondaş gazetecileri devşirme operasyonları kayıtlara şöyle geçti:



l P24 ile Friedrich Ebert Vakfı’nın düzenlediği “Geçmişle Yüzleşmek, İleriye Bakmak” kılıflı program kapsamında altı gazeteci mesleki araştırma adıyla Almanya’nın Berlin ve Hamburg kentlerine götürüldü. Gezinin ardından hepsine “çalışma bursu” diye fon aktarıldı.



l P24’ün seçtiği Türkiye’deki 10 gazeteci tam burslu, 10 gazeteci yarı burslu olarak ABD’deki Poynter Institute’da “eğitime” götürüldü, devşirme faaliyeti uygulandı.



l Londra merkezli BBC Media Action tarafından geliştirilen, Danimarka Uluslararası Kalkınma Ajansı (DANİDA) tarafından fonlanan Objektive Gazetecilik Bursu için 5 gazeteciye para aktarıldı.



l Punto24 yönetiminde Guardian Vakfı’nın desteğiyle yürütülen Objective Araştırmacı Gazetecilik Eğitim Programı kapsamında 6 gazeteciye burs verildi. Çalışma konuları manidar: “Kanal İstanbul”, “LGBT”, “Bonzai”.



l Objective Araştırmacı Gazetecilik Programı kapsamında 7 gazeteciye “Soma Bursu” verildi.



l Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle 4 gazeteciye haber araştırma konuları belirlenerek “araştırmacı gazetecilik bursu” verildi.



l Objective Araştırmacı Gazetecilik Programı kapsamında “Röportaj Bursu Çağrısı” programın düzenlendi, 11 gazeteciye fon aktarıldı.



l Objective Araştırmacı Gazetecilik Programı’yla 5 gazeteciye “serbest” konulu çalışmada fon aktarıldı. Belirlenen çalışma konularının “Kadın Cinayetleri”, “İmam Hatip Liseleri” gibi başlıklar olması dikkat çekti.



l Alman Friedrich Naumann Vakfı, Türkiyeli gazeteciler için Almanya’ya seyahat eğitim programı gerçekleştirdi. “Çatışmalı Dönemlerde Gazetecilik: Almanya Deneyimi” başlıklı araştırma programıyla 7 gazeteci ağa çekildi.



l P24 tarafından belirlenen 10 gazeteci/araştırmacı Guardian Foundation desteğiyle başlatılan Bilme Hakkı Projesi kapsamında fonlandı.