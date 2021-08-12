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Eda Nur Kaplan olayında dikkat çeken mesaj!

Eda Nur Kaplan olayında dikkat çeken mesaj!

Eda Nur Kaplan, Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu’nun cinsel istismarına uğradı. Suçlular serbest kalınca, canına kıydı. Dün, yakalanan iki caninin telefonları incelemeye alındı. Mesajları, genç kızı hayattan koparan olayın en büyük kanıtıydı.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:06
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 09:15
Eda Nur Kaplan olayında dikkat çeken mesaj!

Genç kızın ölümüne yol açan iki cani yakalandı. Korkunç planları ise cep telefonlarındaki mesajda saklıydı.

Türkiye, 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a ağladı. Yıllarca sevgi evinde kalan Eda Nur Kaplan, 31 Temmuz gecesi Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu'nun cinsel istismarına uğradı.

Ancak suçlular serbest bırakıldı. Bunalıma giren genç kız, 7 Ağustos'ta 15. kattaki evinden ölüme atladı.



İKİSİ DE YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, dün şüpheli Yusuf Güzelyurt ile otelin sahibi Mehmet Ardıçoğlu tutuklandı.


Olay gecesi odada olduğu belirlenen Aşkın K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin telefonları da incelemeye alındı. Şok edici detaylara ulaşıldı.

Buna göre Yusuf Gültekin'in Aşkın K.'ya 'Yaşları küçük iki kız gelecek. Aralarından seçeriz' mesajı attığı ortaya çıktı. Kaplan, olay gecesi kendisini eve bırakan taksiciye, 'Uyandığımda iki kişi pavyon muhabbeti yapıyordu' demişti.


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