Dev şirkete şok! Tehdit ettiler: Fidye istediler!

Accenture sözcüsü Stacey Jones, Çarşamba günü CNN Business'a bir siber güvenlik olayı olduğunu doğruladı ancak bir fidye yazılımı saldırısını açıkça kabul etmedi.



Jones yaptığı açıklamada, 'Güvenlik kontrollerimiz ve protokollerimiz aracılığıyla ortamlarımızdan birinde düzensiz aktivite tespit ettik. Konuyu hemen kontrol altına aldık ve etkilenen sunucuları izole ettik. Etkilenen sistemlerimizi tamamen geri yükledik. Accenture'ın operasyonları veya müşterilerimizin sistemleri üzerinde herhangi bir etki olmadı' dedi.



ARKA ARKAYA GELDİ



LockBit fidye yazılımı çetesi ilk olarak Eylül 2019'da ortaya çıktı. Ertesi yıl Interpol, LockBit kötü amaçlı yazılımını kullanan saldırılarda ani bir artış olduğu konusunda uyardı.



Emsisoft'a göre grubun başlıca kurbanları arasında Birleşik Krallık'taki bir demiryolu ağı olan Merseyrail ve Hintli bir haber kuruluşu olan Press Trust of India yer alıyor.



Siber saldırıya uğramıştı Dünyanın en büyüğü... 11 milyon dolar fidye ödediSiber saldırıya uğramıştı! Dünyanın en büyüğü... 11 milyon dolar fidye ödedi

ABD hükümeti, kurumsal ve altyapı hedeflerine yönelik bir dizi saldırının ortasında, fidye yazılımının ulusal ve ekonomik güvenlik için kritik bir tehdit haline geldiğini söyledi.



Bu yılın başlarında, DarkSide grubunun bir saldırısı Colonial Pipeline'ı yakıt dağıtım operasyonunu durdurmaya zorladı ve ülke çapında benzin kıtlığına neden oldu. Suç çetesi REvil, dünyanın en büyük et tedarikçilerinden biri olan JBS Foods'a saldırdı.