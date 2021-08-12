USD (Alış - Satış) : 8,57 - 8,59 EURO (Alış - Satış) : 10,06 - 10,08
Ana Sayfa.
Güncel
Beylikdüzü'nde İETT midibüsü yandı!

Beylikdüzü'nde İETT midibüsü yandı!

Gürpınar - Avcilar seferini yapan İETT midibüsü yandı. Şoförün zamanında aracı park ederek tahliye etmesiyle olası facia önlendi.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:58
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:59
Beylikdüzü'nde İETT midibüsü yandı!

Yangın, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü'ndeki Yakuplu yan yolda Gürpınar - Avcilar seferini yapan İETT midibüsünde çıktı. Sürücü Mahmut Ayboy motor bölümümden dumanlarım çıktığını fark ederek, müdübüsü durdurdu. 10 kadar yolcuyu tahliye eden şoför, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti ve itfaiyeyi aradı. Midibüsün içi ve motor bölümü tamamen yandı. Gelen itfaiye araçtaki yangını söndürdü. Yangının nedeni araştırıyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı