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Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:40
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:40
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Bülent Aksu, Tuncay Özilhan, Ahmet Nazif Zorlu ve şirketin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ı kabul etti.

Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.


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