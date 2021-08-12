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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler!

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu temas öncesi de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 00:40
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 00:41
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Afganistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ İLE BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Reisi görüşmede, "Filistin halkının, siyonist İsrail rejiminin zulmünden kurtulması İran ve Türkiye'nin ortak görevidir" dedi.

İLK AÇIKLAMA İRANDAN GELDİ

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin komşuluk ilişkisinin ötesinde olduğunu belirten Reisi, "İran ve Türkiye arasındaki yakın işbirliği bölgede huzur, istikrar ve güvenlik için hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Reisi, iki ülke arasında yedinci Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısının en kısa sürede Tahran'da yapılması gerektiğini belirttiği görüşmede, "İran ve Türkiye arasındaki işbirliğinin iki ülke için kalkınma ve istikrarı, bölge için huzur ve güvenliği ve İslam ümmeti için hayır ve bereketi sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Reisi görüşmede ayrıca, "Filistin halkının siyonist İsrail rejiminin zulmünden kurtarılması her iki ülkenin her zaman ortak görevi olmuştur. Bu hiçbir zaman değişmemiştir" ifadelerini kullandı.

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