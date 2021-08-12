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Bakan Kurum'dan kritik açıklamalar!

Bakan Kurum'dan kritik açıklamalar!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Bartın'da canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bir vatandaş için arama çalışmalarının devam ettiğini bildiren Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının başladığını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 00:43
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 00:44
Bakan Kurum'dan kritik açıklamalar!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen Bartın'da son gelişmeleri duyurdu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM'DAN BARTIN'DA FLAŞ AÇIKLAMALAR

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Arama çalışmaları yürütülüyor. İnşallah en kısa zamanda Arife Teyzemize ulaşmak için aramalarımıza devam ediyoruz. Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Bu kapsamda 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. Vatandaşlarımızın telef olan hayvanlarına ilişkin tespitleri, araç gereç ziyanları, tarım alanlarındaki hasarların hepsi yarın itibariyle Bartın ilimizde tamamlanacaktır. Bu çerçevede Valiliğimiz koordinasyonunda vatandaşlarımıza ödeme yapılacaktır.

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