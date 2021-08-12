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Bakan Koca'dan flaş aşı paylaşımı!

Bakan Koca'dan flaş aşı paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son aşılama sayısını paylaştı. Bakan Koca "Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi." dedi. Bakan Koca, aşılamada ilk doz oranının yüzde 75 olduğunu bildirdi.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:48
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:49
Bakan Koca'dan flaş aşı paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son aşılama sayısını paylaştı. Bakan Koca 'Aşıda 11 Ağustos: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186'a indi.' dedi.

İLK DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 75

Koca 'Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75'in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi.' diye ekledi.


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