Alman devleti Deutsche Welle memuru Nevşin, yapma bunu

Ankara’da, Suriyelilere yönelik provokasyonu köpürten birileri var. Unutmayın; Alman istihbaratı, Alevi-Sünni provokasyonu konusunda deneyimli.
Geçtiğimiz gün Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından olaylar büyüdü.
Dün gece ilçede toplanan kalabalık, yabancı uyruklulara ait evleri taşladı, iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi.
Sosyal medya üzerinden provoke edilen öfkeli kalabalığı yatıştırmaya çalışan polis ekiplerinin ise araçları taşlandı.