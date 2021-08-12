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Alman devleti Deutsche Welle memuru Nevşin, yapma bunu

Alman devleti Deutsche Welle memuru Nevşin, yapma bunu

Ankara’da, Suriyelilere yönelik provokasyonu köpürten birileri var. Unutmayın; Alman istihbaratı, Alevi-Sünni provokasyonu konusunda deneyimli.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:47
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:53
Alman devleti Deutsche Welle memuru Nevşin, yapma bunu

Geçtiğimiz gün Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından olaylar büyüdü.

Dün gece ilçede toplanan kalabalık, yabancı uyruklulara ait evleri taşladı, iş yerlerine ve araçlarına zarar verdi.

Sosyal medya üzerinden provoke edilen öfkeli kalabalığı yatıştırmaya çalışan polis ekiplerinin ise araçları taşlandı.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR


Olayların büyümesinde ise sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar etkili oldu.

Başta Nevşin Mengü gibi sosyal medyada aktif olan gazetecilerin anlık paylaşımlarından sonra olaylardaki kalabalığın sayısı arttı.











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