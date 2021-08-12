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Akdeniz ve Ege'de yanan alanlar uzaydan görüntülendi!

Akdeniz ve Ege'de yanan alanlar uzaydan görüntülendi!

İTÜ UHUZAM, Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatı uydu aracılığıyla uzaydan görüntüledi.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:00
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 23:02
Akdeniz ve Ege'de yanan alanlar uzaydan görüntülendi!

stanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Türkiye'deki orman yangınlarının ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, orman yangınların doğaya verdiği zarar, "Spot 6&7", "Worldview 2&3" ve "Sentinel-2" ve ''Landsat 8'' uyduları aracılığıyla görüntülendi.

Uzaydan görüntülerle orman yangınlarının doğadaki tahribatının son durumu tespit edildi.

EN FAZLA MANAVGAT VE MUĞLA ETKİLENDİ

Uydu görüntülerinde, yangınların en çok Manavgat ve Muğla'da etkili olduğu belirlendi. Yangınlar, Manavgat bölgesinde 30 bin, Bodrum'da 12 bin 600, Marmaris'te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde 6 bin 500 hektar alana zarar verdi. Termal bantlardan yapılan çalışmalarda orman yangınlarında yüzey sıcaklıklarının 90 ile 100 dereceye kadar yükseldiği tespit edildi.

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde, yangınların 28 Temmuz'da başladığı, 9 Ağustos'a kadar yoğun şekilde sürdüğü ve bazı bölgelerde hala yangınların devam ettiği belirlendi. İTÜ UHUZAM, çalışma yaptığı yerlerde, yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığını tespit etti.

"YANGINLARIN ÇOK OLDUĞU 2 BÖLGEDE YOĞUNLAŞILDI"

İTÜ UHUZAM Müdürü ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yanalak, üniversiteye bağlı uygulama ve araştırma (UYG-AR) merkezi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yangınlar çıkınca oluşan tahribatı tespit etmek için çalışma başlattıklarını belirten Yanalak, "Çalışmalarda özellikle yangınların çok olduğu 2 bölgeye yoğunlaştık. Çalışmalara göre, dünya genelinde olan yangınlara paralel olarak ülkemizdeki yangınlarda bir artış görülmekte. Özellikle, 2-9 Ağustos'ta Türkiye'de orman yangınları oldu." dedi.

"160 BİN HEKTAR ALAN YANDI"

Prof. Dr. Yanalak, İTÜ UZUHAM'ın özellikle Manavgat, Bodrum ve Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili detaylı çalışmalar yaptığını dile getirdi. Çalışmalarla bu yılki orman yangınlarında bir sıçramanın olduğunu belirlediklerine dikkati çeken Yanalak, "Türkiye'de 2021 yılındaki orman yangınlarında yaklaşık 160 bin hektar alanımızız yandığını tespit ettik. Orman yangınlarında yüzey sıcaklıklarının 90 ila 100 dereceye kadar çıktığını gördük. Orman yangınları en fazla Manavgat ve Muğla bölgelerine zarar verdi." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Yanalak, çalışmaları bilim dünyasıyla paylaşacaklarını ifade ederek, görüntülerin alındığı uyduların çok yüksek çözünürlüklü olduğuna değindi. Çalışmalardan elde ettikleri verilerin çok önemli olduğunun altını çizen Yanalak, "Zamansal çözünürlüğe bağlı olarak yangın durumunu farklı uydularla izleyip bilgi çıkarttık." şeklinde konuştu.







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