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12 Ağustos koronavirüs tablosu!

12 Ağustos koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 138 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 261 kişinin ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:43
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:46
12 Ağustos koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Bir günde 22 bin 261 yeni vaka tespit edilirken, 138 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." ifadelerini kullandı. 



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