12 Ağustos koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Bir günde 22 bin 261 yeni vaka tespit edilirken, 138 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." ifadelerini kullandı.





