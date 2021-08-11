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MasterChef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Kaç Yaşında? Nereli?

MasterChef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Kaç Yaşında? Nereli?

Seyirci tarafından merakla takip edilen MasterChef yarışmasında, bu yıl ikinci turda kadroya giren sekizinci yarışmacı belli oldu. Yaptığı güzel yemekle kadroya girmeye başaran Burcu Önal'ın kim olduğu merak ediliyor. Burcu Önal kimdir? Burcu Önal Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:09
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:31
MasterChef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Kaç Yaşında? Nereli?

Masterchef'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde kadroya giren sekizinci yarışmacı belli oldu. Final turunun gerçekleştirildiği yarışmada Burcu Önal sekizinci yarışmacı olmaya hak kazandı. Peki, MasterChef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Kaç Yaşında?



Masterchef Burcu Önal Kimdir?


İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Burcu Önal 1986 doğumludur. 15 sene Asya'da yaşamasının ardından İstanbul'a gelen Burcu, aslen Diyarbakırlıdır. Zamanla kendisini aşçılık alanında geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal, tüm Asya yemeklerine hakim olduğunu iddia ediyor. Yarışmada bu yıl sekizinci yarışmacı olarak kabul görmesinin ardından Burcu Öner kaç yaşında? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı.

Burcu Önal Kaç Yaşında?


MasterChef 2021'in sekizinci yarışmacısı olmaya hak kazanan Burcu Önal 34 yaşındadır. Çocukluğundan beri mutfakta zaman geçirdiğini açıklayan Burcu Önal, uzun süre Japon yemekleri konusunda eğitim gördüğünü de belirtti.



Dün akşam gerçekleştirilen final turunda Araz ile son ikiye kalan Burcu Önal, 10 Ağustos Salı akşamı MasterChef ana kadrosuna katılmaya hak kazandı. Masterchef Burcu kimdir? ise en çok merak edilen konulardan birisi oldu.

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