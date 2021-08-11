MasterChef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Kaç Yaşında? Nereli?

Masterchef'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde kadroya giren sekizinci yarışmacı belli oldu. Final turunun gerçekleştirildiği yarışmada Burcu Önal sekizinci yarışmacı olmaya hak kazandı. Peki, MasterChef Burcu kimdir? Masterchef Burcu Kaç Yaşında?









Masterchef Burcu Önal Kimdir?

Burcu Önal Kaç Yaşında?



İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen Burcu Önal 1986 doğumludur. 15 sene Asya'da yaşamasının ardından İstanbul'a gelen Burcu, aslen Diyarbakırlıdır. Zamanla kendisini aşçılık alanında geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal, tüm Asya yemeklerine hakim olduğunu iddia ediyor. Yarışmada bu yıl sekizinci yarışmacı olarak kabul görmesinin ardındanSorusunun cevabı araştırılmaya başladı.MasterChef 2021'in sekizinci yarışmacısı olmaya hak kazanan Burcu Önal 34 yaşındadır. Çocukluğundan beri mutfakta zaman geçirdiğini açıklayan Burcu Önal, uzun süre Japon yemekleri konusunda eğitim gördüğünü de belirtti.Dün akşam gerçekleştirilen final turunda Araz ile son ikiye kalan Burcu Önal, 10 Ağustos Salı akşamı MasterChef ana kadrosuna katılmaya hak kazandı.ise en çok merak edilen konulardan birisi oldu.