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Emine Erdoğan'dan afetzedelere geçmiş olsun mesajı!

Emine Erdoğan'dan afetzedelere geçmiş olsun mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Emine Erdoğan sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında, "Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük şehirlerimizdeki yoğun yağışlar neticesinde oluşan sel felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:51
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 20:52
Emine Erdoğan'dan afetzedelere geçmiş olsun mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.



GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük şehirlerimizdeki yoğun yağışlar neticesinde oluşan sel felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi korusun.' ifadelerini kullandı.


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