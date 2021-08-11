Bodrum Gümüşlük yangını kontrol altında!

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Yaklaşık 200 metre kadar yerleşim yerlerine yaklaşan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.



BODRUM'DA YENİ YANGIN | EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ



Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de karadan müdahale edildi.



KONTROL ALTINDA



Twitter'dan Bodrum'da çıkan yangını ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.'' dedi.



