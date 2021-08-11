USD (Alış - Satış) : 8,62 - 8,64 EURO (Alış - Satış) : 10,11 - 10,13
Ana Sayfa.
Güncel
Bodrum Gümüşlük yangını kontrol altında!

Bodrum Gümüşlük yangını kontrol altında!

Bodrum Gümüşlük'te akşam saatlerinde yeni bir orman yangını meydana geldi. Yangını kontrol altına almak için ekipler çalışmalara başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını açıkladı..

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:57
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:59
Bodrum Gümüşlük yangını kontrol altında!

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Yaklaşık 200 metre kadar yerleşim yerlerine yaklaşan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.

BODRUM'DA YENİ YANGIN | EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 5 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de karadan müdahale edildi.

KONTROL ALTINDA

Twitter'dan Bodrum'da çıkan yangını ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.'' dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

9-15 Ağustos 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı