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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:17
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:18
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

"Sel felaketinde bir kaybımız ve aranan vatandaşlarımız var. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza bir şeyi hatırlatmak istiyorum, darda kalmadıkça ulaşıma kapanması mümkün olan yolları kullanmayın. Heyelan olabilir. Trafiğin ötesinde sorunlar olabilir.

Ayrıntılar gelecek... 


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