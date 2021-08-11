Başkan Erdoğan'dan Ekşi Sözlük açıklaması!

Başkan Erdoğan katıldığı bir televizyon programında, "Ekşi Sözlük" ismindeki sosyal medya platformunda "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor?" başlığı ile skandal bir şekilde Türkiye'yi hedef alan sözlere yanıt verdi.



Ayrıca Başkan Erdoğan, sosyal medya kullanımı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.



EKŞİ SÖZLÜK'TEKİ KİRLİ PROVOKASYONA NET YANIT



Başkan Erdoğan, "Meclis'in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum. Kurumlarımızın ve görevlilerimizin fedakarlıkla yürüttüğü yangınla mücadelemize gerçek dışı bilgi ve haberlerle leke sürmeye çalışıyorlar. Manipülasyonun bini bir para. Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Gereğini ödeyecekler. İtibar suikastı, hedef gösterme... Ne ararsan bunlarda var. Biz de bunların takipçisiyiz. Planlı bu kampanyalarla halkımız tahrik edilmeye çalışıyor. Ekşi Sözlük... Bayağı ekşi!" dedi.



Öte yandan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan; 'Sosyal medyaya yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor. Yalan yanlış haberlerle vatandaşımız çok farklı yöne doğru evriliyor. Buna müsaade etmemeliyiz. Kurumlarımızın ve görevlilerimizin fedakarlıkla yürüttüğü yangınlarla mücadeleye yalan yanlış bilgilerle leke sürmeye çalışıyorlar. Sosyal medya platformları ofis açması lazım, açmadığınız zaman bedelini ödeyeceksin.



Başta Rusya, Azerbaycan, İran, İspanya, Ukrayna destek verdi. Kazakistan, Gürcistan, Moldova, Belarus ve Fransa'dan da destek geldi. Gelen helikopterler farklı noktalarda yangınları söndürmek konusunda aktif olarak kullanıldı. İşimizi ciddi manada kolaylaştırdı. Yangın sürecinde onlarca ülkeden ve kuruluştan dayanışma mesajları aldık. Şahsım ve milletim adına bu ülkelere en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum.



BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI



Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.



Bu paylaşımla ilgili şüpheli şahıs veya şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



Bu aşamada soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı da Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.



Bu paylaşımla ilgili şüpheli şahıs veya şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



Bu aşamada soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı da açıklandı.



