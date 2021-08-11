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Başkan Erdoğan'dan Afgan göçmen açıklaması!

Başkan Erdoğan'dan Afgan göçmen açıklaması!

Başkan Erdoğan katıldığı programda Afgan göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Düzensiz göçün ülkemize girişini engellemek için. Sınırlarımız bu duvarlarla örülüyor.' ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:46
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:48
Başkan Erdoğan'dan Afgan göçmen açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CNNTürk ve Kanal D ortak yayınında konuştu. Afgan göçmenler konusuna değinen Erdoğan İran ve Irak sınırında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları; 

Göçmenlerle ilgili en önemli adımı Suriye'de attık. Suriye'den bize 4 milyona yakın göçmen geldi. Bunlara kapılarımızı açtığımız gibi, bunalr içerisinden meslek sahibi olanlar vatandaş da oldu. Afganların durumu biraz daha farklı. Sınır duvarlarımızı yükseltiyoruz. Bu, düzensiz göçün ülkemize girişini engellemek için. Sınırlarımız bu duvarlarla örülüyor. Son gelişmelerde gerçekten Afgan halkının içine düştüğü durum çok sıkıntılı bir durum. Taliban ile bunların yaşadığı süreç çok sıkıntılı. Bu konuda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir.

"HERKES BİLSİN Kİ TÜRKİYE YOLGEÇEN HANI DEĞİLDİR"

Her şeyi savaşla, askeri olarak halledemeyiz. Bazen de siyasetin diplomasinin geçerli olduğu yer var. Benim siyaset anlayışım nereye kadar muvaffak olabilecekse orayı bizim başarmamız lazım. Afganistan'ı bir kenara itemezsiniz. 35 milyon nüfusu olan bir ülke. Bizim bağlarımızın olduğu bir ülke. Bunları kenara atamayız. Bunların yanında Türkiye yolgeçen hanı değildir. Bu duvarları boşuna mı örüyoruz. Doğu ve Güney sınırlarımızda 2020 yılında 505 bin 375 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellendi. Bu rakam 2021'de 253 bin 300 civarında. Yakalanan Afgan göçmenler, yetkililer tarafından sınır dışı ediliyor.

Haberleşme kulelerimizin yüzde 95'i tamamlandı. İlave birlikler sevk edildi. Bütün bu tedbirleri düzensiz göçü engellemek için alıyoruz. Birileri de bu işi köpürtmek için yalanlarla birlikte bu adımları atıyorlar.


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