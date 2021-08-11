Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması!

Koronavirüsle mücadelede en önemli silah olarak görülen aşı uygulamaları son hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bugüne kadar uygulanan doz sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında bugüne kadar uygulanan koronavirüs aşısında doz sayısını açıkladı. Bakan Koca, 'Covid-19 salgınına karşı uygulanan aşı dozu sayısı 80 milyonu geçti.' ifadesini kullandı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlama oranının %50'in üzerine çıktığını belirtti.