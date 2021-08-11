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Ankara'da büyük provokasyon!

Ankara'da büyük provokasyon!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yabancı uyruklu kişilerin saldırısına uğrayan Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesi sonucu, bir grup vatandaş Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı.

Ekleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 23:46
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 23:48
Ankara'da büyük provokasyon!

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki olaylar büyümeye devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu grup ile çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Yalçın hayatını kaybetmişti.

Gerilimin yükselmesiyle sokağa dökülen bir grup vatandaş, Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir grup kalabalığın dükkanlara ve evlere taş attığı görülüyor.

Kalabalık grup tüm uyarılara rağmen dağılmazken, çevik kuvvet ekipleri dükkanların önünde barikat kurdu.

Yaklaşık 50 bin nüfuslu Battalgazi mahallesinde en az 10 bin Suriyeli olduğu tahmin ediliyor.





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