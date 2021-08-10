YKS barajı düşürüldü! YSK’de baraj kaça düştü?

YÖK, ÖSYM VE Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı toplantı sonrası “YKS barajı düşürülecek mi?” sorusu gündeme gelmişti. YKS’de barajın düşürüldüğü açıklandı. Peki YKS barajı kaça düşürüldü? İşte yanıtı…
YÖK, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı toplantı sonrası YKS barajının düşürülmesi kararı verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a toplantıda yapılan çalışmalar ve öneri sunulmuştu. Peki YKS barajı düştü mü? Yapılan son açıklamada YKS barajının düşürüldüğü açıklandı. YKS tercih döneminde yapılan bu açıklama sonrası gözler öğrencilere çevrildi. Öğrenciler ise “YKS barajı kaça düşürüldü?” sorusunun yanıtını arıyor. Sizler için “YKS barajı kaça düşürüldü?” sorusunun yanıtını yazdık.