YKS barajı düşürüldü! YSK’de baraj kaça düştü?

YÖK, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı toplantı sonrası YKS barajının düşürülmesi kararı verilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a toplantıda yapılan çalışmalar ve öneri sunulmuştu. Peki YKS barajı düştü mü? Yapılan son açıklamada YKS barajının düşürüldüğü açıklandı. YKS tercih döneminde yapılan bu açıklama sonrası gözler öğrencilere çevrildi. Öğrenciler ise “YKS barajı kaça düşürüldü?” sorusunun yanıtını arıyor. Sizler için “YKS barajı kaça düşürüldü?” sorusunun yanıtını yazdık.





YKS Barajı Düşürüldü



YKS Barajı Kaça Düşürüldü?



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, barajın altında kalan öğrencilere müjde verdi. Yaptığı açıklamada YKS barajının düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan bu değişiklikle YKS tercih döneminde öğrenciler yeniden tercih yapabilecek.2021 YKS tercih sürecinde öğrencileri sevindiren bir gelişme yaşandı. YKS barajı düşürüldü. YKS'de TYT barajı 140, AYT ve YDT barajı 170'e düşürüldü.vesorusu YÖK ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre bu şekilde cevaplandırmıştır.