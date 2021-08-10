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TOKİ'den İstanbul dahil 21 ilde arsa satışı!

TOKİ'den İstanbul dahil 21 ilde arsa satışı!

İstanbul dahil 21 ildeki 263 arsa açık artırmayla satışa sunuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın başlatıığı açık artırmada, konuttan sanayi tesisine kadar birçok arsaya 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 13:31
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 13:40
TOKİ'den İstanbul dahil 21 ilde arsa satışı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 21 ildeki 263 arsayı açık artırmayla satışa sundu.


21 İLDE ARSA SATIŞI BAŞLIYOR


AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, muhammen bedeli 3 milyar 962 milyon 5 bin 352 lira olan, toplam 2 milyon 6 bin 491 metrekare büyüklüğündeki Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Niğde, Şanlıurfa, Sivas ve Van'da bulunan 263 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırma, 26 Ağustos Perşembe 10.30 ve 27 Ağustos 2021 Cuma 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de 'Emlakyonetim.com.tr' adresinden teklif verilebilecek.

KDV'DEN MUAF OLACAK

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi, özel sağlık tesis alanı, sanayi tesisi akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat, 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

26 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve Çorum'da bulunan arsalar, 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 10.30'daki açık artırmada ise Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Konya, Malatya, Niğde, Sivas, Van, Erzincan, Elazığ, Gaziantep ve Giresun'da bulunan arsalar satılacak.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana Sarıçam'da konut ve ticaret alanı, Ankara'da konut, ticaret ve sanayi depolama alanı, Diyarbakır'da konut, Edirne'de ticaret ve konut, Giresun'da konut, yol, ticaret ve kreş, Kocaeli'de sanayi, Konya'da et ve süt entegre, konut, ticaret, Şanlıurfa'da özel sağlık ve eğitim alanları yer alıyor.

Ayrıca İstanbul Arnavutköy'de Sanayi tesisi, Başakşehir'de konut dışı kentsel çalışma, Sancaktepe'de akaryakıt ve servis, Tuzla'da özel sağlık tesisi, lojistik tesis alanları da bulunuyor.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye 'toki.gov.tr' ile 'emlakyonetim.com.tr' internet adreslerinden ve '444 86 54' numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Tokİ'den Arsa Satışıİstanbul'da Arsa Satışı


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