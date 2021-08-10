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Sarıyer'de tekne battı! 8 kişi...

Sarıyer'de tekne battı! 8 kişi...

İstanbul Sarıyer'de gezinti sırasında kayaya oturarak batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sürerken, polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:16
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 15:23
Sarıyer'de tekne battı! 8 kişi...

Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sahilinde Cabir K. yönetimindeki Liman Kuruçeşme adındaki tekne, gezinti sırasında kayaya oturdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, batmaya başlayan teknedeki 2'si çocuk 8 kişiyi tahliye etti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sürerken, polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.


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