İşte Cornelius'un maaliyeti!

Trabzonspor Kulübü, Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius'un transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "İtalya'nın Parma Kulübünün profesyonel futbolcusu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



BONSERVİSİ 4 MİLYON 873 BİN EURO



Bordo mavili kulüp, Cornelius için Parma'ya 4 milyon 873 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.



KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius'un kulübümüze transferi konusunda, Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak, 4 taksit halinde, 4.873.500.-EUR + %5 Fifa dayanışma katkısı ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.



MAAŞI AÇIKLANDI



Andreas Cornelius, Trabzonspor'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Danimarkalı forvet, bordo-mavililerden 1.5 milyon euro maaş alacak.



İşte KAP'a yapılan açıklama;



Profesyonel futbolcu Andreas Evald Cornelius ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlamıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Yine anlaşma kapsamında, Türk kulübü olmaması şartıyla, Futbolcunun, 20.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.



İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ



KAP açıklamasının ardından bordo-mavili kulüp, yeni transferler Cornelius ve Dorukhan Toköz'e imza töreni düzenledi.



Törende konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, "Dorukhan önemli bir futbolcu, önemli bir değer. Gelişiminde büyük pay sahibi olan Beşiktaş'a çok teşekkür ediyoruz. Dorukhan Toköz umarım Trabzonspor'dan Avrupa'ya gider. Aramıza hoş geldin kardeşim. Andreas Cornelius ise yapmış olduğumuz en zorlu transfer. Mayıs ayında başladık, iki defa kesintiye uğradı. Sonuç olarak bugün aramızda. Kendisine hoş geldin diyoruz" dedi.



"PARMA'YLA ZORLU PAZARLIK SÜREÇLERİ OLDU"



Cornelius'un transfer sürecine değinen Ağaoğlu, "Andreas Cornelius, Lars Olsen'den sonra aramıza katılan ikinci Danimarkalı futbolcu. İki futbolcuyu da aramızda gördüğümüz için mutluyuz. Cornelius'un menajerine yardımlarından teşekkür ederiz. Parma ile zorlu pazarlık süreci oldu. Parma'ya da teşekkür ederiz. Umarım onlar da kısa süreliğine Serie B'de mücadele ederler ve Serie A'ya çıkarlar. Parma Kulübü ile aramız oldukça iyi" diye konuştu.



DORUKHAN: UMARIM SONU ŞAMPİYONLUK OLUR



Beşiktaş'tan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, sonunun şampiyonluk olmasını istediği bir yolculuğa başladığını belirtti ve " "Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum ve çok gururluyum. Bu projede olduğum için Abdullah Hoca'ya ve yönetime teşekkür ederim. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Umarım şampiyonlukta çok büyük katkım olacak" ifadelerini kullandı.



CORNELIUS: GOL SAYISI VERMEYECEĞİM



Yeni golcü Cornelius da "Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Takım için oynamayı ve kupalar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Taraftarların, kulübe ne kadar bağlı olduğunu gördüm. Sabırsızlanıyorum. Bir santrfor olarak gollerime takıma katkı vermek isterim. Gol sayısı vermeyeceğim. Sahada olduğum sürece taraftarımız için en iyisini yapacağım. Bundan şüpheleri olmasın" diye konuştu.