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Iğdır'da korkunç kaza! Onlarca hayvan telef oldu...

Iğdır'da korkunç kaza! Onlarca hayvan telef oldu...

Iğdır'da korkunç bir kaza yaşandı. Koyun yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada sürücü Furkan Havaz yaralandı. 20 koyunun ise telef olduğu açıklandı...

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 13:07
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 13:08
Iğdır'da korkunç kaza! Onlarca hayvan telef oldu...

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Tuzluca ilçesine koyun taşıyan Furkan Havaz yönetimindeki plakası belirlenemeyen kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı.

Kazada Havaz yaralanırken, 20 koyun da telef oldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Furkan Havaz, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Havaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polisle birlikte gelen Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin tutanak tutmasının ardından ölen koyunlar yoldan kaldırıldı.


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