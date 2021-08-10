Hem hizmet yapmıyorlar hem de olanı kapatıyorlar! İşte CHP Belediyeciliği...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş, sadece hizmet yapmamakla kalmıyor bir de halihazırda var olan hizmet binalarını kapatıyor. Türkiye'nin ilk olimpik tesislerinden BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun 9 aydır kapalı olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin buz sporlarında ilk olimpik tesisinin 9 aydır sporculara kapalı olduğu ortaya çıktı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçen tesisin 9 aydır kapalı olduğu, iş yapamayan tesisteki esnaflara da 'tahliye' yazısı geldiği öğrenildi: Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bel-Pa A.Ş'nin yıllardır sporculara hizmet veren esnaflardan işyerlerini 30 gün içinde boş olarak teslim etmesini istediği öğrenildi.
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2003 yılından bu tarafa işletilen 2020 Kasım ayında mülk sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen BELPA Tesisleri'nde yıllardır sporculara hizmet veren kiracı işyeri sahiplerine Ankara Büyükşehir Belediyesi 'tahliye' yazısı gönderildi.
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildikten sonra 9 aydır kapalı olan Bel-Pa Tesisleri'nde iş yapamadıkları için mağdur olan kiracı esnaflar Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak 'tahliye' işleminin durdurulmasını istedi.
Tesisi 10 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Bel-Pa A.Ş.'ye devreden Ankara Büyükşehir Belediyesi ise işyerlerinin 30 gün içerisinde boşaltılmasını istediği, aksi halde ilgili yasa hükümlerinin uygulanacağı yanıtını verdi.