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Fransa'da kafelerde koronavirüs kartı kontrolü!

Fransa'da kafelerde koronavirüs kartı kontrolü!

Salgın döneminde sağlık kartı uygulamasını hayata geçiren Paris yönetiminin kararının ardından Fransız polisi, sokaklarda denetim gerçekleştirdi.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 11:12
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 11:16
Fransa'da kafelerde koronavirüs kartı kontrolü!

Fransa'da, pandemiyle mücadele kapsamında koronavirüs sağlık kartı resmen uygulamaya alındı.

Kart, 9 Ağustos'tan 15 Kasım'a kadar, 18 yaşından büyük her vatandaş için zorunlu hale getirildi. 12-17 yaşları arasındakiler için ise 30 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.

FRANSIZ POLİSİ VATANDAŞLARI DENETLEDİ


Uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından polisin kafe ve restoranlardaki denetimleri sıklaştırıldı.

Kafelerde vakit geçiren Fransız vatandaşlar, kendilerine koronavirüs sağlık kartı soran polis ekipleriyle karşılaştı. Cep telefonlarındaki uygulama polise gösterildi.

KORONAVİRÜS SAĞLIK KARTININ KULLANIM ALANLARI


Söz konusu kart; restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada kullanılmak zorunda.

Ayrıca hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için mecburi hale getirildi.

KARTTA YER ALAN BİLGİLER


Pandemiyle mücadelede günlük yaşam aktivitelerini koşullandıran koronavirüs sağlık kartı; aşı belgesi, son 72 saatte yapılmış negatif test sonucu veya vatandaşların son 6 ay içinde hastalığı atlatıp atlatmadığına ilişkin verileri içeriyor.

KONTROL YAPMAYAN İŞLETMELERE 9 BİN EURO PARA CEZASI


Koronavirüs sağlık kartı yasası kapsamında, 45 gün içerisinde 3 defa kart kontrolü yapmayan işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin euro para cezası verilebilecek.

Bir başkasının geçiş kartını kullanan kişiye 750 euroya, bu kişilerden birinin 15 gün içinde aynı durumda tekrar yakalanması halinde ise bu para cezası bin 500 euroya yükselecek.

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