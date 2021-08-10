Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.



DAYANIŞMA İÇİN TEŞEKKÜR



Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.



BİR GÖRÜŞME DAHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile de telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar bölgesel konular ele alındı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.



