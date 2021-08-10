Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart." dedi.
Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, dün 1 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı. Ülke genelinde 15 il aşılamada yüzde 75 barajını aşarak mavi kategoriye ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 doz aşı yaptıranların sayısına değindi. Koca, 'İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart.' dedi.