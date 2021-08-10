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Aşılamada yeni dönem! Öncelik artık onlarda...

Aşılamada yeni dönem! Öncelik artık onlarda...

Koronavirüs mücadelesinin en temel silahı olan aşılama yeni dönem başlıyor. Buna göre, insiyatif artık meslek odalarında ve özel sektörde olacak.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:42
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 09:56
Aşılamada yeni dönem! Öncelik artık onlarda...

Pandemiye karşı şu anda en büyük mücadele aracı olan aşılamanın hızlanması ve toplumun daha geniş kesimine yayılması için 'sivil inisiyatif' dönemi başlıyor. Aşılama oranlarının arttırılması konusunda meslek örgütlerinden AVM'lere kadar bir çok kurum ve kuruluşun devreye girmesi bekleniyor.

EKİM AYINA KADAR SINIRLAMA BEKLENMİYOR


Ekim ayına kadar pandemi çerçevesinde sınırlamalara ilişkin kararlar alınması beklenmiyor. Okulların açılması, kentlere ve kapalı mekanlara dönüş ile birlikte ortaya çıkacak tablo bu kararların ne olacağını da ortaya koyacak. Aşılamada istenen rakamlara ulaşılamaması ve tablonun sıkıntılı olması halinde bir takım önlemler yine devreye girecek. Ancak geçmişte olduğu gibi sert değil, daha az, kontrollü bir sistem olması bekleniyor. Denetimler konusunda da yeni yöntemlerin devreye sokulması üzerinde duruluyor.


KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALACAKLAR

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen kafe, lokanta, spor salonları, AVM'ler bir daha kapatma kararı verilmesini istemiyor. Bunun için aşılama konusunda sivil inisiyatifin devreye girmesi bekleniyor. Fabrikalar, AVM, lokantalar başta olmak üzere aşıya yönelik pozitif ayrımcılık kararlarının açıklanması, buraya girişler ve kullanımda aşı olanlara öncülük tanınması bekleniyor. Meslek örgütleri bu alandaki kararlarını yavaş yavaş açıklamaya da başladı.

KAMU ÇALIŞANLARI NE OLACAK?


Özel sektörün kendi çalışanları ile ilgili adımlar atarken yaklaşık 3,5 milyon çalışanı olan kamunun ne yapacağı da gündemde. Bilim Kurulu başta olmak üzere ilgili yerlerde konunun masaya yatırılması bekleniyor

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