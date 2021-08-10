Ankara'dan İsviçre'ye PKK tepkisi!

İsviçre’nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.
İsviçre skandal bir kararla Cenevre Kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilcilik açtı. Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edilerek protesto edildiği ve izahat istendiği bilgisini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz' ifadeleri kullanıldı.