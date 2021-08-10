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Ankara'dan İsviçre'ye PKK tepkisi!

Ankara'dan İsviçre'ye PKK tepkisi!

İsviçre’nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 17:36
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 17:40
Ankara'dan İsviçre'ye PKK tepkisi!

İsviçre skandal bir kararla Cenevre Kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilcilik açtı. Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Cenevre kentinde PKK/YPG terör örgütü iltisaklı gayrimeşru 'Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında sözde bir temsilciliğin açılışının yapılması üzerine, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Bakanlığa davet edilerek protesto edildiği ve izahat istendiği bilgisini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

TERÖR PROPAGANDASINA DERHAL SON VERİLMELİ


Açıklamada, 'Bu konuda İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak, bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır' denildi.

BU İLLET BİR GÜN KENDİLERİNİ DE VURABİLİR


Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği vurgulandığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: ' Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz. Ülkemiz, AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdürecektir'


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