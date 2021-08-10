Akşener'e bir tepki de Sivas'tan!

Geçen hafta Bartın'da kendisini eleştiren bir vatandaşı azarlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu kez de Sivas'ta tepkilerle karşılandı.



Zara ilçesinde kendisini bekleyen partililere mini bir miting düzenleyen Akşener, yanlarında çocukları da bulunan bir aile tarafından protesto edildi.



FETÖ'CÜSÜN!



Akşener, kendisini istifaya çağıran aileye, “Sen istiyorsan istifa ederim” şeklinde cevap verdi. Vatandaş ise "FETÖ'cüsün", "Kendisi FETÖ'cünün kralıdır" diye bağırdı.



ARBEDE YAŞANDI!



Partililer aileye müdahale etmek isteyince arbede çıktı. Polis tarafları ayırdı.