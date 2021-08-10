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10 Ağustos koronavirüs rakamları!

10 Ağustos koronavirüs rakamları!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 124 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 26 bin 597 kişinin ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 21:57
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 22:02
10 Ağustos koronavirüs rakamları!

Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANI KOCA UYARDI: TEDBİRLERE UYUN!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda ise "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 462 bin 13 aşı uygulandı.




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