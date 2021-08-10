10 Ağustos koronavirüs rakamları!

Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.



SAĞLIK BAKANI KOCA UYARDI: TEDBİRLERE UYUN!



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda ise "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.



Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 462 bin 13 aşı uygulandı.







