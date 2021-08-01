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Yaşam
Muğla'da üst üste depremler!

Muğla'da üst üste depremler!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yaşam / 1 Ağustos 2021 Pazar 12:29
Muğla'da üst üste depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 07.31'de ve 14,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41,22 kilometre olarak ölçüldü.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, 'An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.

Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Öte yandan, saat 08.12'de de yine Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi.

DATÇA'DA ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Saat 09:49'da Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 3.4 olarak açıkladı.

MUĞLA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.


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