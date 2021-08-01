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Marmaris'e iki çıkarma gemisi sevk edildi!

Marmaris'e iki çıkarma gemisi sevk edildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle vatandaşların tahliyesi için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Yaşam / 1 Ağustos 2021 Pazar 17:51
Marmaris'e iki çıkarma gemisi sevk edildi!

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, devam eden yangınlar dolayısıyla vatandaşları denizden tahliye etmek üzere iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak' ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım;



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