Ege'de korkutan deprem!

'AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR İHBARIN OLMADIĞI BİLGİSİ ALINDI'



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, 'An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.



Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.