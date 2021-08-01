Bir bölgede daha yangın çıktı!

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, bir kötü haber de Muğla'nın Menteşe ilçesinden geldi. Menteşe'de ormanlık bölgede yangın çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Göktepe ile Sungur Mahalleleri arsında Kızılbelen mevkiinde orman yangını başladı. Köydeki vatandaşlar yangını söndürmek için genci, yaşlısıyla seferber oldu.



Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.