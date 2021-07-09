Yargıtay'dan flaş 28 Şubat kararı!

28 Şubat davası kapsamında yargılanan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın bulunduğu 14 sanık hakkında Yargıtay'dan flaş karar geldi.



Yargıtay 26. Ceza Dairesi, 14 sanığa verilen hapis cezasını onadı.



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasına ilişkin istinaf incelemesini tamamlamış, 28 Şubat davasında 18 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu. Yerel mahkemenin dosyayı karara bağladığı 13 Nisan 2018'den sonra ölen ve yargılama sonucunda müebbet hapse mahkum edilen sanıklar dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ile Çetin Dizdar ve Hikmet Köksal, yargılama sonucunda beraat eden sanıklar Ahmet Atalay Efeer, İzzettin Gürdal ve Hamza Özaltın yönünden hükmü düzelterek, bu sanıklar hakkındaki kamu davasını ölüm nedeniyle düşürmüştü.

YARGITAY CEZALARI ONADI

Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelen dosya, yapılan inceleme sonrasında karara bağlandı. Ceza dairesi başta dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir olmak üzere, bir kısım sanıklar hakkında "hükümeti cebren düşürmeye teşebbüs" suçundan verilen müebbet hapis cezalarını onadı.







GİZLİ İTTİFAKTAN VERİLEN DÜŞME KARARI BOZULDU

Daire, bir kısım sanıklar hakkında, "Gizli ittifak" suçundan dolayı zaman aşımı nedeniyle verilen düşme kararlarını "hükümeti cebren düşürmeye yardım" suçu olabileceğinden bozdu. Öte yandan, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu bir kısım sanıklara verilen müebbet hapis cezaları ise, "hükümeti cebren düşürmeye yardım" suçu olabileceğinden bozuldu.