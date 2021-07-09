Yargıtay 28 Şubat kararını onadı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında aralarında Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın da aralarında bulunan 14 sanığın müebbet hapis cezasını onadı.



Eski numarasıyla 16, yeni numarasıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasıyla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Kararda, 28 Şubat'ta birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın-yayın kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların, sermaye çevrelerinin, sivil bürokrasinin, yargı mensuplarının desteği alınarak, 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında alınan kararların hükümete dayatıldığı belirtilerek, seçilmiş bir hükümetin işlevsiz hale getirilerek, istifaya zorlandığı vurgulandı.



Süreçte, tüm toplum üzerinde psikolojik harekat faaliyetleri uygulandığı kaydedilen kararda, bu çerçevede, tehdit, gerilim, korkutma, beyin yıkama, düşman algısı oluşturma vebenzeri yollarla toplumun baskı altında tutulduğu ve "laik-anti laik" şeklinde ayrıştırılmaya çalışıldığı belirtildi.



MÜEBBET HAPİS CEZALARI ONANDI



Söz konusu süreçte yaşananların anlatıldığı kararda, hükümete karşı suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edilen sanıklar dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir olmak üzere, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Aydan Erol, dönemin Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Cevat Temel Özkaynak, dönemin Genelkurmay Personel Başkanı Yıldırım Türker, dönemin Genelkurmay İstihbarat ve İKK Daire Başkanı emekli Orgeneral Fevzi Türkeri, dönemin İstihbarat Başkanı Çetin Saner, dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Hakkı Kılınç, dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Plan Şube Müdürü İdris Koralp, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı Kenan Deniz ve dönemin Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Vural Avar, olay tarihinde yürürlükte olan ilgili madde gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti İcra Heyeti Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek" suçundan "müşterek fail" olarak sorumlu tutuldular. Daire, 14 sanık hakkında verilen "müebbet hapis" cezalarını onarken, sanıklar sağlık durumlarına göre tutuksuz yargılanıyorlarsa hüküm giyecekler.



"YARDIM" DENİLEREK MÜEBBETLER BOZULDU



Daire, haklarında "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etme" suçundan müebbet hapis cezası verilen sanıklar eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürbüz, eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Erdal Şenel'in bu suça "yardım" kapsamında olduğunu değerlendirerek, hükmün bozulmasına karar verdi.

Ayrıca daire, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçu bakımından "gizli ittifak (suç için anlaşma)" suçunu işlediklerine, ancak ilgili kanunda 10 yıllık asli zaman aşımı süresi nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatlerine karar verilen sanıklarında aralarında bulunduğu, İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır'ın dosyalarının bozulmasına hükmetti.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ayrıca 37 sanık hakkında verilen beraat kararını da onadı.