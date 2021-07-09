​TSK'ya robot asker 'Barkan' geliyor: Sürü halinde görev yapabilecek

İnsansız askeri araç ve ekipmanlarla geleceğin hava, kara ve denizdeki yeni nesil orduları da şekilleniyor.



Bir zamanlar sadece film sahnelerinde yer alan teknolojiler şimdilerde ise bir bir hayata geçirilirken, sahadaki dengeler de tümden değişiyor.



Bu yönde gündeme gelen sürü İHA'ların şimdi de kara versiyonu üzerinde çalışmalar yürütülüyor.



Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dijital birliğinde yer alacak robot asker Barkan'ı gündemine aldı.