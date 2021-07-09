Özlem Gürses'ten CHP itirafı! Arayarak 'emrinizdeyim' dedi...

Halk Tv'de sunuculuk yapan CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Özlem Gürses, katıldığı bir programda "Adayın kim olduğunu bilmeden CHP Genel Merkezi'ne telefon açıp, gönüllüye ihtiyacınız olursa ben evdeyim dedim." ifadelerini kullandı.
Halk Tv'de pprogram sunan ve CHP ile yakınlığıyla bilinen gazeteci Özlem Gürses bir skandala daha imza attı. Gazeteciliğin tarafsızlık adı altında yapılması gerektiğini her fırsatta söyleyen ve kendi düşüncesi gibi olmayanları yandaş olarak kabul eden Gürses, katıldığı bir programda CHP'nin emrinde olduğunu ifade etti.