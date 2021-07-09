Özlem Gürses'ten CHP itirafı! Arayarak 'emrinizdeyim' dedi...

Halk Tv'de pprogram sunan ve CHP ile yakınlığıyla bilinen gazeteci Özlem Gürses bir skandala daha imza attı. Gazeteciliğin tarafsızlık adı altında yapılması gerektiğini her fırsatta söyleyen ve kendi düşüncesi gibi olmayanları yandaş olarak kabul eden Gürses, katıldığı bir programda CHP'nin emrinde olduğunu ifade etti.





'CHP GENEL MERKEİZİ'NE TELEFON AÇTIM'

Gürses “Adayın kim olduğunu bilmeden CHP Genel Merkezi'ne telefon açıp, gönüllüye ihtiyacınız olursa ben evdeyim dedim.' açıklamasını yaptı.Daha önce 'Bir gazeteci bir siyasetçinin kampanyasında gönüllü çalışmaz' diyerek ‘tarafsızlık' edebiyatı yapan Gürses'in CHP'için gönüllü olmaya niyet ettiğini utanmadan sıkılmadan anlatması “yüzsüzlüğün bu kadarı” yorumlarına neden oldu.