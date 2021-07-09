NASA açıkladı! Uzaylılar var

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı ve eski astronot Bill Nelson (76), çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünya dışı yaşam ile ilgili görüşlerini belirten eski astronot Pentagon'n paylaştığı görüntülere de değindi.



Pentagon raporunun gizli versiyonunu gördüğünü söyleyen Nelson, bu raporda uzaylıların varlığına dair açıkça bir şeyler olduğunu belirtti.





'EVREN ÇOK GENİŞ VE YAŞLI'

'DÜNYA DIŞI YAŞAM ARAYIŞINA YILLARDIR DAHİLİZ'



''PENTAGON RAPORU'NUN GİZLİ VERSİYONUNU GÖRDÜM''



'UFO'LARIN DÜŞMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ'



Nelson, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından geçen ay yayınlanan UFO raporunu gördüğünü, evrende insanlardan başka akıllı varlıkların olduğuna inandığını ve dünya ile iletişime geçeceklerini söyledi.“13,5 milyar yıllık ve çok büyük bir evrene sahipseniz, bir Güneş'e ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için başka bir şans var mı? Bu sorunun yanıtı benim için 'evet'. Bu yüzden, uzaydan, akıllı bir yaşam olduğuna dair bir işaret alacağımızı düşünüyorum.”Bununla birlikte, NASA'nın Astrobiyoloji programına atıfta bulunan Nelson, kurumun dünya dışı yaşam arayışına yıllardır dahil olduğunu ifade etti.NASA Başkanı “Mars'ta, diğer gezegenlerde ve kozmosta yaşam arıyoruz. Yaşanabilir bir atmosfere sahip gezegenlere sahip diğer güneşleri belirlemeye çalışıyoruz. NASA'nın Ingenuity helikopteri, şu anda Kızıl Gezegen'de ve misyonun hedeflerinden biri olarak fosilleşmiş yaşam kanıtları arıyor” dedi.Pentagon'un geçen ay tanımlanamayan hava olaylarıyla (UFO) ilgili raporunun yayınlanmasından sonra Nelson, raporun gizli versiyonunu gördüğünü ve 'orada açıkça bir şey olduğuna' inandığını söyledi.Nelson, Haziran ayı sonlarında 'Biz, UFO'ların düşman olduğunu düşünmüyoruz, ancak evrenin çok büyük olduğunu unutmayın, NASA'da Dünya Dışı İstihbarat Arayışı adlı bir programımız var. Ama şimdiye kadar, akıllı bir şey ile kanıtlanmış bir iletişimimiz yok' ifadelerine yer vermişti.Diğer taraftan, Pentagon'dan 'tanımlanamayan hava fenomeni' (UAP'ler) konusunda uzun zamandır beklenen raporu, 2004 yılına kadar uzanan 144 gözlemden 143'ü için hiçbir açıklama getirmedi.Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndan gelen ve gizliliği kaldırılan rapor, gizemli uçan cisimlerin doğasını belirlemek için yeterli veriye sahip olmadığını da ekledi.Raporda, ''21 vakada belirtilen 18 olayda, gözlemciler olağandışı UAP hareket kalıpları veya uçuş özellikleri bildirdiler. Bazı UAP'lerin havada rüzgarda sabit kaldığı, rüzgara karşı hareket ettiği, ani manevra yaptığı veya fark edilebilir bir itme aracı olmaksızın kayda değer bir hızla hareket ettiği görüldü. Az sayıda vakada, askeri uçak sistemleri, UAP gözlemleriyle ilişkili radyo frekansı (RF) enerjisini işledi” denildi.