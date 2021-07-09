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İzmir'de yine çevre katliamı! Her yer çöp...

İzmir'de yine çevre katliamı! Her yer çöp...

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı çevre katliamlarıyla gündemden düşmüyor. Çeşme, Karaburun'dan sonra şimdi de İzmir Buca'da çevre katliamı yaşanıyor. Buca ilçesindeki Kaynaklar'da bulunan alanın moloz yığınları ve çöple dolması vatandaşları isyan ettirdi.

Siyaset / 9 Temmuz 2021 Cuma 10:57
İzmir'de yine çevre katliamı! Her yer çöp...

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer göreve geldiğinden beri hizmette bulunmuyor. Çeşme ve Karaburun'daki çöp yığınları skandallarının ardından bir haberde Buca Kaynaklar'dan geldi. 

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'daki alana, moloz yığınları ve çöple doldu. Çevre katliamı, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Olay yerinden şu bilgiler verildi;

'Kaynaklar'da sanayinin içerisine moloz ve hafriyat atıldı. Ortaya çirkin görüntüler çıktı. Esnaf bu durumdan oldukça rahatsız.

Burası onların ekmek kapısı ve burada iş yapıyorlar ama buranın önü çöp içinde. Araçlarla gece saatlerinde gelip pisliklerini atıyorlar. Araçların plakalarını kapatıyorlar.

Esnaf çöpleri buraya yıkanları tespit etmiş durumda, bu insanlar belli aralıklarla buraya gelerek moloz ve hafriyat atıyorlar.

Burada pek çok iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri var o görüntüler yetkililere teslim edildi. Ancak şu ana kadar çağrıları bir yanıt bulmadı.

Bu şahıslar inşaat malzemelerini, koltuk malzemelerini ve moloz yığınlarını buraya atarak bir çevre katliamı işliyorlar.'

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