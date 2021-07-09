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Boğaziçili akademisyen Ercan Çankaya'dan skandal sözler! "Üniversitede başörtüsü yasaklanacak"

Boğaziçili akademisyen Ercan Çankaya'dan skandal sözler! "Üniversitede başörtüsü yasaklanacak"

Demokrat olduklarını savunan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İslam düşmanlığı gözler önüne serdi. Başörtülü öğrencileri tehdit eden Çankaya "Üniversitelere giremeyeceksiniz gericilik yasaklanacak" dedi.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 10:11
Boğaziçili akademisyen Ercan Çankaya'dan skandal sözler!

Demokrat olduklarını savunan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İslam düşmanlığı gözler önüne serdi. Başörtülü öğrencileri tehdit eden Çankaya "Üniversitelere giremeyeceksiniz gericilik yasaklanacak" dedi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlatılan eylemler, Kabe fotoğrafının yere serilmesi skandalı, LGBT eylemleri gibi birçok olayla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversite'si akademisyenleri şimdi başörtülü öğrencilere tehdit yağdırıyor.

Geçtiğimiz günlerde LGBT'lilere destek protestoları sırasında başörtülü genç bir kadının sahneye çıkıp arkadaşlarına destek verdiğini söylediği tiyatronun ardından, üniversite akademisyenlerinin gerçek zihniyeti ortaya çıktı.

NEFRET KUSTU 


Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü akademisyenlerinden Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından İslam düşmanlığı yaparak, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Başörtülü bir öğrencinin “Başörtülü eğitim hakkının zaten bizlerin hakkı olduğunu, normalinin zaten bunun aykırılığına karşı geçmek olduğunu, bu yüzden size minnet etmek zorunda olmadığınızı anlayacaksınız” sözlerini alıntılayan Çankaya, haddini aşan sözler kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDE BAŞÖRTÜSÜ YASAK MI? YASAKLANACAK MI? 


Başörtüsüyle üniversiteye girilmemesi gerektiğini savunan Çankaya, “Senin türban üniversiteye girip girmemeni savunmak ‘normal ya da anormal' sıfatlarıyla tanımlanabilecek bir konu değil. Basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici. Üniversitelerde gericilik yasaklanacak” ifadelerini kullandı. Başörtülü öğrenci ise Çankaya'ya 'Dördüncü üniversitemi okuyacağım. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin' sözleriyle karşılık verdi.

Çankaya ise hadsiz ifadelerine devam ederek 'Dördüncüye yetişir bence 'türban' yasağı. Tadını çıkar' diyerek İslam düşmanlığını gözler önüne serdi.

Boğaziçi Üniversitesinde Başörtüsü Yasak Mı?Boğaziçi Üniversitesinde Başörtüsü Yasaklanacak Mı?Ercan ÇankayaBaşörtülülere Tehdit

 
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