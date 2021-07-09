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Black Widow Konusu Nedir? Black Widow Oyuncuları Kimlerdir? Black Widow Ne Zaman Yayınlanacak? Scarlett Johansson 'Kara Dul'

Black Widow Konusu Nedir? Black Widow Oyuncuları Kimlerdir? Black Widow Ne Zaman Yayınlanacak? Scarlett Johansson 'Kara Dul'

Merakla beklenen sinema filmi Black Widow 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girdi! Amerikalı güzel oyuncu Scarlett Johansson’un başrolünde oynadığı bilim-kurgu,aksiyon ve macera filmi Black Widow 9 Temmuz 2021 tarihi itibariyle seyircisiyle buluşacak. Hayranlarının merakla beklediği Black Widow konusu ne? Black Widow oyuncuları kimlerdir?

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 16:31
Black Widow Konusu Nedir? Black Widow Oyuncuları Kimlerdir? Black Widow Ne Zaman Yayınlanacak? Scarlett Johansson 'Kara Dul'

Sinemaların açılmasıyla birlikte vizyona giren Black Widow seyircisiyle buluştu! Başrolünde Starlett Jonansson'un yer aldığı Black Widow filmi konusu nedir? Black Widow oyuncuları kimlerdir? Seyircinin merakla vizyona girmesini beklediği Black Widow ne zaman vizyona girecek?

Black Widow Konusu Nedir?


Black Widow, ABD yapımı filme verilen isimdir. 9 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanması planlanan film Marvel Comics'in yayınlamış olduğu Black Widow isimli çizgi romandan uyarlanmıştır. Yirmi dördüncü Marver Sinematik Evreni süper kahraman filmi olan Black Widow'un yönetmen koltuğuna Cate Shortland oturmuştur.

Black Widow'un 9 Temmuz 2021'de Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fransa, Romanya, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliğine bağlı olan ülkelerin bazılarında yayınlanacağı bildirildi. Peki, Black Widow ne zaman vizyona girecek?

Black Widow Ne Zaman Yayınlanacak?

Black Widow Ne Zaman Vizyona Girecek?


Marvel'in yeni süper kahraman filmi olan Black Widow 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girecek.

Black Widow Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?


Başrollerini Scarlett Johansson, Florence Pugh gibi başarılı isimlerin paylaştığı Black Widow birbirinden farklı isimlerin yer aldığı başarılı bir sinema filmidir. 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona giren Black Widow oyuncuları ve isimleri;

• Scarlett Johansson - Natasha Romanoff/ Black Widow

• David Harbour - Alexei Shostokoff/ Red Guardian

• Florence Pugh - Yelena Belova/ Black Widow

• Rachel Weisz - Melina Vostokoff

• O. T. Fagbenle - Taskmaster

• William Hurt - Thunderbolt Ross

• Ray Winstone - Dreykov



Black Widow konusu ve oyuncuları verilen bilgiler doğrultusunda bu şekilde belirtilmiştir. Black Widow 9 Temmuz 2021 tarihinde pek çok ülkede sinemalarda!

Black Widow Konusu Nedir?Black Widow Oyuncuları ve IsimleriBlack Widow Ne Zaman Vizyona Girecek?


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