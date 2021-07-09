Black Widow Konusu Nedir? Black Widow Oyuncuları Kimlerdir? Black Widow Ne Zaman Yayınlanacak? Scarlett Johansson 'Kara Dul'

Sinemaların açılmasıyla birlikte vizyona giren Black Widow seyircisiyle buluştu! Başrolünde Starlett Jonansson'un yer aldığı Black Widow filmi konusu nedir? Black Widow oyuncuları kimlerdir? Seyircinin merakla vizyona girmesini beklediği Black Widow ne zaman vizyona girecek?





Black Widow Konusu Nedir?



Black Widow Ne Zaman Vizyona Girecek?



Black Widow Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?



Black Widow, ABD yapımı filme verilen isimdir. 9 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanması planlanan film Marvel Comics'in yayınlamış olduğu Black Widow isimli çizgi romandan uyarlanmıştır. Yirmi dördüncü Marver Sinematik Evreni süper kahraman filmi olan Black Widow'un yönetmen koltuğuna Cate Shortland oturmuştur.Black Widow'un 9 Temmuz 2021'de Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fransa, Romanya, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliğine bağlı olan ülkelerin bazılarında yayınlanacağı bildirildi. Peki,Marvel'in yeni süper kahraman filmi olan Black Widow 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girecek.Başrollerini Scarlett Johansson, Florence Pugh gibi başarılı isimlerin paylaştığı Black Widow birbirinden farklı isimlerin yer aldığı başarılı bir sinema filmidir. 9 Temmuz 2021 tarihinde vizyona giren• Scarlett Johansson - Natasha Romanoff/ Black Widow• David Harbour - Alexei Shostokoff/ Red Guardian• Florence Pugh - Yelena Belova/ Black Widow• Rachel Weisz - Melina Vostokoff• O. T. Fagbenle - Taskmaster• William Hurt - Thunderbolt Ross• Ray Winstone - Dreykovverilen bilgiler doğrultusunda bu şekilde belirtilmiştir. Black Widow 9 Temmuz 2021 tarihinde pek çok ülkede sinemalarda!