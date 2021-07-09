Başkan Erdoğan gençlerle buluştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan'ın kısa konuşmasının ardından akşam yemeğine geçildi. Yemek sonrasında Başkan Erdoğan'ın gençlerle birlikte gündeme ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor..
Diyarbakır'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle yemekte buluştu. Erdoğan gençlerle sohbetinde önemli açıklamalar yaptı.
GENÇLER KAHRAMANMARAŞ'A GİDECEK
Yemek öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş valisini telefonla arayarak gençleri ağırlaması için talimat verdi. Türkülerin söylendiği akşamda Başkan Erdoğan gençleri şehirlerine uğurladı.