Başkan Erdoğan gençlerle buluştu!

Diyarbakır'ı ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle yemekte buluştu. Erdoğan gençlerle sohbetinde önemli açıklamalar yaptı.



GENÇLER KAHRAMANMARAŞ'A GİDECEK



Yemek öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş valisini telefonla arayarak gençleri ağırlaması için talimat verdi. Türkülerin söylendiği akşamda Başkan Erdoğan gençleri şehirlerine uğurladı.

