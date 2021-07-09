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Başkan Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı!

Başkan Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır ziyaretini tamamladıktan sonra kentten ayrıldı. Bir dizi temas ve incelemelerde bulunan Erdoğan, AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katıldı ve evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Güncel / 9 Temmuz 2021 Cuma 22:05
Başkan Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından geldiği Diyarbakır’da bir dizi temas ve incelemelerini tamamladıktan sonra kentten ayrıldı.

Ankara'dan uçakla sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristler tarafından yakılan ve devletin yeniden onarıp hizmete açtığı Kurşunlu Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, evlatları HDP desteği ile terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edip, anne ve babalarla bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından Valilik önünde toplu açılış törenine katılan Erdoğan halka seslendikten sonra Sur ilçesinde bulunan iç kalede gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle bir süre görüşen Erdoğan daha sonra uçakla Ankara'ya hareket etti.


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