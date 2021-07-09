Başkan Erdoğan Diyarbakır'da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en son 2 yıl önce ziyaret ettiği Diyarbakır'ı bugün bir kez daha ziyaret etti. Erdoğan, hendek terörü sırasında büyük zarar gören ve restore edilerek yeniden ibadete açılan Kurşunlu Camii'ne geldi. Erdoğan, cami önünde sevgi gösterileri ve sloganlarla karşılandı. Başkan Erdoğan Cuma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreni ve partisinin programına da katılacak.







BAŞKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA



İL DANIŞMA TOPLANTISINA KATILACAK



TOPLU AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİRECEK



EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET EDECEK



HAZIRLIKLAR TAMAM



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı 31 Mart yerel seçimlerinden önce ziyaret etti. Erdoğan, 9 Mart'ta kentte coşkulu bir miting gerçekleştirdi. Erdoğan, 2.5 yıl sonra bir kez daha Diyarbakır'a geldi. Erdoğan, burada ilk olarak Cuma namazı kılmak için Kurşunlu Camii'ne geldi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak. Program Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da birçok projenin açılışını yapacak. Erdoğan'ın katılımıyla, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ile yapımı tamamlanan diğer projeler açılacak. Programın başlangıç saati 17.00 olarak duyuruldu.Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde bir buluşma da gerçekleşecek. Her konuşmasında evlat nöbeti tutan ailelere byük destek veren Başkan Erdoğan, aileleri yerinde ziyaret edecek, desteklerini bir kez daha iletecek.Sokaklar caddeler temizlenirken, Başkan Erdoğan'ın konuşma yapacağı alan hazırlandı.