Başkan Erdoğan'da kritik talimat!

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MKYK'nın detayları ortaya çıktı. Toplantıda gündemi değerlendiren Erdoğan, parti kurmaylarına talimatlarda bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi ve aşılamaya ilişkin bilgi veren Erdoğan'ın, 'Normalleşme ile her şey çok güzel olacak. Sanayi üretimi devam ediyor. Şu ana kadar 55 milyon doz aşı yaptık. Hedefimiz Temmuz ayının sonuna kadar toplumun yüzde 70-75'ini aşılamak. Aşı ile toplumsal bağışıklığı sağlayarak pandemi nedeniyle yaşanan soysal- ekonomi sorunları minimalize edeceğiz' dediği öğrenildi.



Ekonomi ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan, 'Normalleşme ile her şey çok iyi olacak' dedi. Sanayi üretiminin devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, 'Hedefimiz enflasyonun düşmesi, istihdamın artması ve işsizliğin azalması' ifadelerini kullandı.





GÖNÜL EHLİ OLARAK İL İL GEZECEĞİZ

'VATANDAŞA İYİ ANLATIN'

CANİKLİ: SATIN ALMA PARİTESİ İYİ

BAKAN PAKDEMİRLİ: KURBANLIK SIKINTISI YOK

SEÇİM PLANLAMASI

TEVAZU VURGUSU

EKONOMİ



BÖLGEYE ÖZEL İLGİ

Meclis'in önümüzdeki hafta tatile gireceğini belirten Erdoğan'ın yaz ayı boyunca belediye başkanlarından milletvekillerine, MKYK üyelerinden parti teşkilatlarına kadar herkesin yaz sıcağı demeden sahada olmasını istedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Erdoğan, 'Ben de sahada olacağım. Gelecek yılın bahar ayına kadar Güneydoğu, Doğu illerinin tamamını gezmiş olacağım' dedi. Öte yandan bugün Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın, Diyarbakır özelinde önemli projeleri açıklaması bekleniyor.Edinilen bilgilere göre, kayyum atanan belediyelerle teşkilat arasında zaman zaman bazı idari sıkıntıların olduğunun aktarılması üzerine Başkan Erdoğan 'Önemli olan hizmettir. Belediye başkanları, milletvekilleri ve teşkilat uyumlu çalışsın' dedi.Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele, kadına yönelik şiddet, uyuşturucu ve kayyum atanan belediyelerin son durumuyla ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, 'Kayyumlara çok ciddi yatırım desteği verildi. Ulaştırma alanında yapılan yatırımlar diğer illere kıyasla çok yüksek düzeyde. Bu yatırımları iyi anlatın' diye konuştu.Toplantıda Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli bir sunum yaptı. Doların şu andaki fiyatının ekonomi açısından iyi olduğuna dikkat çeken Canikli, yaşanan pandemiye rağmen Türkiye'de kimsenin hayat standartının düşmediğini söyledi. Canikli, rakamlarla satın alma paritesinin iyi olduğunu anlattı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terörle ve uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin bir sunum yaptı.Önceki gün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım moderatörlüğünde milletvekilleri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Pakdemirli, Türkiye'nin orman alanlarında Avrupa birincisi olduğunu söyledi. Yaklaşan Kurban Bayramı'na dikkat çeken Pakdemirli, kurbanlık sıkıntısının olmadığını ifade etti.MKYK toplantısını köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi şu ifadeleri kullandı:AK Parti kongresinden sonra Erdoğan, 'Artık masada değil sahada olacağız' demişti. Dün de, 'Hepimiz arazide olacağız' diye konuştu. Sanki seçim ve koordinasyon merkezinde bilgisayarın başına oturmuş, seçim çalışmalarını planlıyor gibi bir havada konuştu. 'Meclis ara veriyor. Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide olacağız, meydanlarda olacağız. Şunu özellikle hatırlatacağım, arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını Genel Merkez'e kesinlikle raporlayacağız. Grup başkanvekilliğine raporlayacağız. Hangi arkadaşımız ne kadar çalışma yaptı, nasıl çalışma yaptı, hangi ilimizin durumu nedir, ne değildir, bunları sizden alacağız. Yoksa bir turistik seyahat olarak illerimize gideceksek nafile' dedi. Erdoğan sahada olacağız, çalışacağız der ama turistik seyahat olarak illerimize gideceksek nafile demezdi. Demek ki o da bir şeyleri görüyor. 2023 seçimlerinin ne kadar hayati bir hale geldiğini anlatmaya çalışıyor.Erdoğan'ın üç ayaklı uyarısını paylaşmak istiyorum.1- 'Teşkilatlarımız mütevazı olmak zorunda. Milletvekillerimiz mütevazı olmak zorunda. Bunun başka yolu yok. Vatandaşın kapısını tevazu ile çalacaksınız.'Erdoğan, belediye başkanlarıyla ilgili toplantıda da 'gönül belediyeciliği' demişti. 'Yol yaparsınız, hizmet götürürsünüz ama milletin gönlüne girmezseniz olmaz. Milletin gönlüne girin, ulaşılmaz olmayın, kimseye tepeden bakmayın. Gönül belediyeciliği yapın' diye uyarıda bulunmuştu.Erdoğan her zaman gönüllere girin, der. Gönüllere girilmezse seçim kazanılmaz, der. Ama belli ki bu konuda ciddi bir eksiklik hissetmiş. Son dönemlerde tevazu vurgusunu çok yapıyor. Tevazunun karşıtının kibir olduğu unutulmamalı.2- Cumhurbaşkanı ekonomiyi ikinci sıraya koyuyor.'Çarkların dönmesi için her türlü katkıyı sunmak zorundayız, sunacağız da' diye konuşuyor.Demirel, 'Seçimleri tencere kazanır' derdi. Bu gerçek hiçbir zaman değişmedi. Erdoğan, pandemi koşulları ve başka nedenlerle ekonomide yaşanan sorunların farkında.3- Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu ve Güneydoğu'ya özel bir ilgi göstereceğinin işaretini veriyor.'İlkbahara kadar Doğu ve Güneydoğu'yu gezeceğim. Yazın sıcak olur demeden çalışacağız. Ben yarın (bugün) Diyarbakır'a gideceğim. Yazın çalışacağım. İlkbahara kadar bütün bölgeyi gezeceğim. Milletvekillerimiz bölgede kalsınlar, MKYK üyelerimiz ise bölgeye gitsinler' diyor.