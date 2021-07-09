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Bakan müjdeyi verdi! 420 milyon TL bugün yatıyor!

Bakan müjdeyi verdi! 420 milyon TL bugün yatıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere toplamda 420,5 milyon TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Ödemeler bugün hesaplara yatacak. İşte detaylar...

Ekonomi / 9 Temmuz 2021 Cuma 10:05
Bakan müjdeyi verdi! 420 milyon TL bugün yatıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kendi sosyal medya hesabından üreticilere destek ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.

Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde


420 MİLYON LİRALIK DESTEK


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18.787 üreticimize 57.892.611 TL,



ÇAY TAZMİNATLARI


Çay budama tazminatı kapsamında 302.215.668 TL, Çay budama masrafı kapsamında 4.353.078 TL, Bitki Karantinası desteği kapsamında, 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL, AR-GE desteği kapsamında, 48 projeye 8 milyon 26 bin TL,



HAYVAN GENETİK KAYNAKLARINI KORUMA DESTEĞİ


Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.

Destek ÖdemeleriBekir Pakdemirli

 
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